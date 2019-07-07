“Fiyat artışı kar amaçlı değil”

Süt fiyatına 1 TL zam yapan Koop-Süt, bu fiyat ayarlamasının Koop- Süt’ün kar oranını artırmaya yönelik değil zarar etmesini önlemeye yönelik olduğunu vurguladı

Koop – Süt, sürekli artan maliyetler ve çiğ süte yapılan zamlar nedeniyle yeni bir fiyat ayarlamasına gidildiğini, bu fiyat ayarlamasının; kesinlikle Koop – Süt’ün kar oranını artırmaya yönelik olmadığını, Koop – Süt’ün yaşamına devam etmesini ve zarar etmesini önlemeye yönelik olduğunu belirtildi.

Koop Süt Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Koop – Süt’ün toplumsal sorumluluğunun farkında olduğu belirtildi ve Koop-Süt’ün hem süt üreteni hem de tüketeni düşünerek, doğru bir denge kurmak zorunda olduğu vurgulandı.

Koop-Süt tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Geçmiş hükümeti ve özellikle geçmiş Tarım Bakanlığı ekibini sık sık ham süte zam yapılmaması konusunda hem yazılı hem de sözlü olarak uyardık. Ham süte yapılan zammın, direkt olarak tüketiciye yansıyacağını aktardık, ancak ne yazık ki anlatamadık.

Siz hem süt üreticisinin gelirlerini artıracaksınız hem de imalatçıların zam yapmamasını bekleyeceksiniz… Bu mümkün değildir.

Biz Koop – Süt olarak, toplumsal sorumluluğumuzun elbette farkındayız. Hem süt üreteni hem de tüketeni düşünerek, doğru bir denge kurmak zorundayız. Başta da belirttiğimiz gibi, yansıttığımız 1 TL zam, kar oranımızı artırmaya yönelik değil; Koop – Süt’ün yaşamına devam etmesini ve zarar etmesini önlemeye yöneliktir.

Aşağıda paylaştığımız tablo, çiğ süte yapılan zam oranını göstermektedir. Ham süte yapılan zamla imalata yapılan zam oranı aynıdır. Buradan, tüm tüketicilerimizin de tabloyu inceleyerek karar vermelerini istemekteyiz.

Bu döngü böyle devam ettiği sürece, tüketicinin zamla yüzleşmesi de kaçınılmazdır.

Tüketiciyi korumanın yolu, ham sütü imalatçılara daha ucuza ulaştırmaktan geçer.

Geçmiş hükümetlere, tarım bakanlarına bunu bir türlü anlatamadık, umarız ki mevcut hükümet bu konuda daha kapsamlı bir çalışma yapacaktır.

Dünyada hem üreteni, hem imalatçıyı, hem de tüketiciyi koruyan formüller vardır. İstenmesi halinde, yeni hükümete de bunu anlatmaktan usanmayacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz”.