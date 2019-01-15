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Fırtına Mehmetçik'i yıktı

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Fırtına Mehmetçik'i yıktı
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Şiddetli fırtına Karpaz bölgesinde hayatı etkiliyor.

Karpaz bölgesinden bize ulaşan bilgilere göre, Karpaz’ı etkisi altına alan şiddetli fırtına önüne geleni deviriyor. Bölgedeki birçok elektrik direği ve ağaçlar devrilmiş durumda. Bazı evlerin su depoları uçtu. Birçok nokta tehlike saçıyor. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, vatandaşlara, “mecbur kalmadıkça sokağa çıkamayın” uyarısında bulundu. Sarıçizmeli, ihtiyaç durumunda belediyeye ulaşılmasını istedi.

Öte yandan Mehmetçik İlkokulu'nda devrilen elektrik direği nedeniyle okul yarın tatil edildi.

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