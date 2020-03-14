Fırtına, kırdı geçirdi

KKTC'de önceki gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yeri zarar gördü.
Lefkoşa Taşkınköy'de bir evin çatısındaki su deposu şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda yaralanan olmazken evin çatısında ciddi hasar meydana geldi.
Lefkoşa'da faaliyet gösteren Hürdeniz Balık Restoranı da önceki akşamki şiddetli rüzgar nedeniyle büyük zarar gördü.
Restoranın ön kısmındaki cam bölüm şiddetli rüzgarın etkisiyle yere indi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İşletme sahibi Kayhan Hürdeniz, dün hizmet veremeyeceklerini açıkladı.
Lefkoşa’da bazı ağaçlar devrildi
Lefkoşa’da Hürdeniz Balık Restoran’ın camları yere indi
Taşkınköy'de bir evin çatısındaki su deposu devrildi