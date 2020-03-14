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Fırtına, kırdı geçirdi

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Ülkede etkili olan şiddetli fırtına, zarara yol açtı

Fırtına, kırdı geçirdi

KKTC'de önceki gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

Lefkoşa Taşkınköy'de bir evin çatısındaki su deposu şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda yaralanan olmazken evin çatısında ciddi hasar meydana geldi.

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Hürdeniz Balık Restoranı da önceki akşamki şiddetli rüzgar nedeniyle büyük zarar gördü.

Restoranın ön kısmındaki cam bölüm şiddetli rüzgarın etkisiyle yere indi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İşletme sahibi Kayhan Hürdeniz, dün hizmet veremeyeceklerini açıkladı.

Lefkoşa’da bazı ağaçlar devrildi

Lefkoşa’da Hürdeniz Balık Restoran’ın camları yere indi

 

Taşkınköy'de bir evin çatısındaki su deposu devrildi

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