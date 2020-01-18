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Fırtına, elektrik direklerini devirdi

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Dikmen’de fırtına nedeniyle trafo ve bazı elektrik direkleri devrildi

Fırtına, elektrik direklerini devirdi

Murat ASLAN

Ülkemizde önceki günden beridir etkili olan, soğuk, yağışlı ve fırtınamsı hava bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle önceki gece ve dün günün ilk saatlerinde etkili olan fırtınamsı hava nedeniyle bazı bölgelerde elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi, ağılların çatıları uçtu.

Dikmen bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle bölgeye elektrik sağlayan bir trafo ve bazı elektrik direkleri yan yatması sonucunda dün sabah saatlerinde Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi Civarı’na elektrik elektrik enerjisi verilemedi.

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