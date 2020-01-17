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Fırtına elektrik direklerini devirdi

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Fırtına elektrik direklerini devirdi

Ülkemizde dünden beridir etkili olan, soğuk, yağışlı ve fırtınamsı hava bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle dün gece ve bugün günün ilk saatlerinde etkili olan fırtınamsı hava nedeniyle bazı bölgelerde elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi, ağılların çatıları uçtu.

Dikmen bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle bölgeye elektrik sağlayan bir trafo ve bazı elektrik direkleri yan yatması sonucunda bugün sabah saatlerinde Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi Civarı’na elektrik elektrik enerjisi verilemedi.

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