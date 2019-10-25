banner255
banner69
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
27 0
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
18 0
 
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
19 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
252 0
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
17 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
480 0
banner82

Fırtına, asırlık ağacı devirdi

banner27

Güzelyurt’ta bir evin bahçesinde bulunan selvi ağacı, yağan yağmurlar ve şiddetli fırtına sonrasında kökünden sökülerek evin üzerine devrildi

Fırtına, asırlık ağacı devirdi
banner267

 

İsmet KARAOSMAN

Ülkemizde son günlerde yer yer etkili olan sağanak ve fırtınalı hava bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Önceki gece Güzelyurt bölgesi ile Girne’nin Alsancak bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına vatandaşları tedirgin ederken, Güzelyurt’ta asırlık bir ağacın fırtına nedeniyle evin üzerine devrilmesi korkulu saatler yaşanmasına neden oldu.

Güzelyurt sakini Ümral Volkan’ın evinin bahçesinde bulunan selvi ağacı, yağan yağmurlar ve şiddetli fırtına sonrasında kökünden sökülerek evin üzerine devrildi.

Ağaç devrilmesi sonrasında evde büyük hasar meydana gelirken, yaralanma veya can kaybı olmaması sevindirdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.