Fırtına, asırlık ağacı devirdi

Güzelyurt’ta bir evin bahçesinde bulunan selvi ağacı, yağan yağmurlar ve şiddetli fırtına sonrasında kökünden sökülerek evin üzerine devrildi

İsmet KARAOSMAN

Ülkemizde son günlerde yer yer etkili olan sağanak ve fırtınalı hava bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Önceki gece Güzelyurt bölgesi ile Girne’nin Alsancak bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına vatandaşları tedirgin ederken, Güzelyurt’ta asırlık bir ağacın fırtına nedeniyle evin üzerine devrilmesi korkulu saatler yaşanmasına neden oldu.

Güzelyurt sakini Ümral Volkan’ın evinin bahçesinde bulunan selvi ağacı, yağan yağmurlar ve şiddetli fırtına sonrasında kökünden sökülerek evin üzerine devrildi.

Ağaç devrilmesi sonrasında evde büyük hasar meydana gelirken, yaralanma veya can kaybı olmaması sevindirdi.