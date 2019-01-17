Fırtına ağıl yıktı, ağaç devirdi

Ziyamet’te fırtına nedeniyle bir ağıl yıkıldı, Akdoğan’da ise ağaç devrildi. Lefkoşa’da ise Kanlı Dere üzerinde bulunan bazı ağaçlar devrildi ve elektrik kesintisine neden oldu

Karpaz bölgesinde önceki gün etkili olan fırtına, Ziyamet köyünde zarara yol açtı. Adem Menekşe’ye ait ağıl önceki gün fırtına nedeni ile yıkıldı. Menekşe, mağduriyetini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile paylaştı. Fırtınanın mandırada yol açtı zararı fotoğraflayan Menekşe, “Ne diyelim buna da şükür. Cana gelmedi” dedi.

Öte yandan ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına önceki gece Akdoğan’da Polatpaşa Lisesi’ndeki bir ağacı devirdi. Okulun kapalı olduğu bir saatte devrilen ağaç şans eseri kimseye zarar vermedi.

Lefkoşa’da ise Kanlı Dere üzerinde bulunan bazı ağaçlar ise dün devrildi ve elektrik kesintisine neden oldu.

Lefkoşa Dereboyu’nda Kanlı Dere üzerinde devrilen ağaçlar

Akdoğan’da ağaç devrildi

Ziyamet’te ağıl yıkıldı