Fırtına, ağaçları devirdi

Lefkoşa’da şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi

Murat ASLAN

Ülkemizi etkisi altına alan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Lefkoşa’da bir ağaç, fırtınadan dolayı kökünden sökülüp bir aracın üstüne düştü.

Olay, öğleden sonra, Yenişehir’de Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Türk Belediyesi karşısında Atilla Topaloğlu Sahası yanında bulunan çam ağacı, rüzgarın şiddetine dayanamayarak park halindeki aracın üzerine devrildi.

Olayda şans eseri yaralanma olmadı. Trafik akışına da sorun olan ağacın aracın üzerinden kaldırılması çalışmasına itfaiye ve belediye ekipleri de yardımcı oldu.

Lefkoşa’da Okullar Yolu’nda da bir ağaç devrildi. Türk Maarif Koleji bahçesinde duvar kenarında bulunan bir ağaç, fırtınaya dayanamayarak gövdesinden kırıldı ve yola devrildi.

Ağacın devrildiği esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi, faciayı önledi.

Öte yandan Lefkoşa Surlariçi bölgesinde ani oluşan fırtına nedeniyle Dikili Taş’ın yanında bulunan şemsiyeler uçtu. O esnada bölgede bulunan vatandaşlar tehlike atlattı.

Rüzgarın hafiflemesinin ardından şemsiyeler kapatılarak toplandı.

Yenişehir’de bir ağaç, aracın üzerine devrildi

Yenişehir’de devrilen ağaç

Okullar Yolu’nda da bir ağaç devrildi

TMK’nın bahçesine yer alan ağaç böyle söküldü

Dikili Taş’ın yanında bulunan şemsiyeler uçtu