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Fırsatçılara 200 bin TL ceza

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Ekonomi Bakanı Taçoy, son beş ayda 2 bin 389 denetim yapıldığını ve yaklaşık 200 bin TL ceza kesildiğini açıkladı

Fırsatçılara 200 bin TL ceza

 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, pandemi süresinde fırsatçılara göz açtırılmadığını belirterek, son beş ayda 2 bin 389 denetim yapıldığını ve yaklaşık 200 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.

Tüketicileri Koruma Yasası altında oluşturulan Tüketici Konseyi 12. Olağan Toplantısı Sanayi Odası’nda yapıldı. Toplantının açılışını konuşmasını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yaptı.

Meclis gündeminde bulunan ve heyecanla beklenen sebze ve meyvelerin denetimi için “Hal Yasası”nın bir an önce geçirilmesi gerektiğini dile getiren Taçoy, böylece halkın daha sağlıklı ürünlere ulaşacağını hem de fiyat kontrolünün yapılacağını kaydetti. Tüketici Konseyi’nin şikayetleri değerlendirerek halk adına denetimler yapacağını dile getiren Taçoy, tüketicilerin ürünlerle ilgili şikayetleri için kurula başvurabileceğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, pandemi süresinde fırsatçılara göz açtırılmadığını dile getirerek, yaklaşık son beş ay içerisinde 2 Bin 389 denetim yapıldığını ve yaklaşık 200 bin TL ceza kesildiğini söyledi.

Konseyin yeni seçilecek ekibi ile birlikte halkı bilinçlendirme konusunda daha aktif olunması gerektiğini belirten Taçoy, Alo 171 şikayet hattının daha iyi duyurulması, gerekirse tanıtım için ek bütçe ayrılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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