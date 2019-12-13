Finansal suçlarla mücadele, toplumsal bir sorumluluk

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, finansal suçlarla mücadelenin, toplumsal ve sosyal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti

118 yıllık geçmişi ile ülkemizin en köklü bankası Türk Bankası, bankacılık sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendiren “Finansal Suçların Önlenmesinin Ekonomik Gelişimdeki Önemi” konusunda, uluslararası uzmanların da yer aldığı bir panel ile farkındalık yarattı.

Golden Tulip Otel’de önceki gün yer alan Panele, bankacılık ve finans dünyası ile reel sektör, basın ve üst düzey yöneticilerden oluşan davetliler katıldı.

Ülkenin tanınmış gazetecilerinden Can Sarvan’ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlik, panelistler Ahmet Vefik Dinçer (Fineksus CEO’su), Halil Okur (Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Genel Sekreteri), Hasan Hastürer (Gazeteci-Yazar), Mustafa Kemal Şahin (TurkishBank Grubu Yönetim Kurulu Denetim&Risk Komitesi Üyesi), Thomas Piontek (Piontek Advisory Yönetici Ortağı ve Avrupa Kalkınma ve Geliştirme Bankası Proje Yöneticisi) katılımı ile gerçekleşti.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ve finansal suçlarla mücadelenin, ülkelerin ekonomilerine, finans sektörlerine, reel sektörlere ve toplumlara getireceği faydaların irdelendiği Panel, ulusal ve uluslararası mecralarda günümüzün en önemli ve hassasiyet gösterilmesi gereken konularından biri olan kara paranın aklanması hakkında önemli farkındalıklar yarattı.

Etkinlik, Türk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erhan Raif’in açılış konuşması ile başladı. Raif, finansal suçlarla mücadelenin, toplumsal ve sosyal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Açılış konuşmasının ardından, finansal suçların önlenmesi ve uyum alanında Commerzbank’ta 30 yılı aşkın süre çalışmış olan ve şu anda TürkBankası’na aynı konuda danışmanlık yapan Thomas Piontek, finansal suçların önlenmesinin ülkelerin ekonomik gelişimdeki önemine değinen sunum yaptı. Piontek, bu konuda ülke ekonomilerine yönelik tehditlerin nasıl azaltılabileceğine ve bankaların bu mücadeledeki rolüne değindi.

Ardından, panelin moderatörlüğünü üstlenen, uluslararası basın kartı sahibi araştırmacı gazeteci, Can Sarvan’ın panelistlere sorduğu sorular, Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleşen simültane çeviriler ile katılımcılarla paylaşıldı.

Panelde konuşan Thomas Piontek, kurallara uyum ve iş yapmak arasındaki dengenin nasıl sağlanacağını deneyimleri ile izah ederken, bankalar için, finansal suçların önlenmesine uyum sağlamamanın sonuçlarının, uyum sağlamaktan çok daha pahalı olduğunu vurguladı.

Risk, denetim, uyum ve karaparanın önlenmesi alanlarında 25 yıldan fazla JP Morgan Chase ve Deutsche Bank gibi uluslararası bankalarda çalışan ve bu sene TurkishBank Group’un İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs’taki bankalarının Yönetim Kurulu’na katılan Mustafa Kemal Şahin bankaların her seviyesinde finansal suçlarla mücadelenin içselleştirilmesi ve bunu her çalışanın görev addetmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şahin’den sonra söz alan ödemeler ve işletmelerde finansal suçların önlenmesi alanlarında bölgesinde pazar lideri olan Fineksus şirketinin CEO’su Ahmet Vefik Dinçer, Fineksus’un bu mücadelede finans sektörüne nasıl yardımcı olabileceğine değindi. Dinçer, yatırım bankacılığı ve kredi süreçlerinde yoğun olarak kullanılmaya başlayan yapay zekanın, uyum açısından da gündemde olduğundan söz ederken finansal suçların önlenmesinde ileri teknolojinin kullanılmasının önemine değindi.

Uzun yıllar üst düzey banka yöneticiliği yapan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin Nisan 2008’den bu yana Genel Sekreteri ekonomist Halil Okur, bankacılık sektörü ile birlikte finansal suçlarla mücadele konusunda paydaş sektörlere de görev düştüğünü belirtti. Okur, bu mücadelede yetersiz kalan ülkelerin ekonomilerinde meydana gelebilecek tahribattan bahsetti.

Panelde son sözü, sürekli basın kartı sahibi, gazeteci Hasan Hastürer aldı. Hastürer, kara paranın toplum üzerindeki etkileri hususunda dikkat çekici açıklamalarda bulunurken, yaşadığımız toplumun bugünü ve geleceği için finansal suçlarla mücadelenin faydalarına değindi.

Panelistlere yöneltilen soruların ardından tüm konuklarla birlikte kokteyle geçildi. Kokteyl süresince panelistler ve konuklar, panelde konuşulanları değerlendirerek, sohbet etme olanağı buldu.

Türk Bankası “Finansal Suçların Önlenmesinin Ekonomik Gelişimdeki Önemi” konulu panel düzenledi