Filiz Sokak sakinleri isyan etti

Küçük Kaymaklı’da Barış Manço Parkı arkasında bulunan Filiz Sokak sakinleri, her yağmur sonrasında sokağı ve evlerinin önlerini su basmasına isyan etti.

Filiz Sokak sakinleri adına Özden Ünbay yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Yıllardır bir çözüm bulunamayan, her yağmurda sokağa ve evlerimize giremediğimiz bu manzaraları görmekten usandık.

Evet çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Kısıtlı imkânlarla Lefkoşa için çalıştığınızı biliyoruz. Ama 300 metre uzunluğundaki bu sokağın yağmur suyu drenajına da bir el atın, artık bir kaynak ayırın. Her yağmurdan sonra Lefkoşa Türk Belediyesinin vidanjörünü aramaktan bıktım.”