Mehmetçik’te “Ata Tohumlarımıza Sahip Çıkıyoruz – Fidelerimizi Ekiyoruz” sloganıyla fide ekme etkinliği düzenlendi

Mehmetçik Belediyesi tarafından “Ata Tohumlarımıza Sahip Çıkıyoruz – Fidelerimizi Ekiyoruz”“ sloganıyla fide ekme etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, Belediye bünyesinde hizmet veren Zeka Bey Tohum Merkezi’nde ata tohumlarından yetiştirilen fideler toprakla buluşturuldu.

Etkinlik “Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi temsilcileri” ve belediye sınırları içerisinde eğitim veren bazı okulların katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşma yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, ata tohumlarının önemi ile ilgili ülkede farkındalık oluşturma ve ata tohumlarının nesilden nesille aktarılması için çalıştıklarını belirtti.

Sarıçizmeli, dünyadaki yaşam döngüsünün tohumlar üzerinden döndüğünü, fakat günümüz şartlarında hibrit tohum üreten şirketlerin ata tohumlarının yok olmasına sebep olduğunu kaydetti ve bunun insan sağlığı için zararlı olduğunu ifade etti.