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“Fiber optikte ciddi atılım yapılacak”

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Ulaştırma Bakanı Atakan, fiber optik altyapısının haritalanması konusunda mevzuat çalışması yapıldığını, bu konuda ciddi bir atılım yapılacağını söyledi

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“Fiber optikte ciddi atılım yapılacak”
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Ulaştırma Bakanı Atakan, fiber optik altyapısının haritalanması konusunda mevzuat çalışması yapıldığını, bu konuda ciddi bir atılım yapılacağını söyledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, zirveyle çok güzel hedefler ortaya konulduğuna işaret ederek, özellikle ülkenin ekonomik anlamda gelişebilmesi için lokomotif sektör olarak adlandırılan turizm ve eğitim sektörlerinin yanına bilişim sektörünü ekleyebilmek için sağlıklı bir altyapı kurmak gerektiğini belirtti.

Bunun için çok çalışmak ve hızlı koşmak, ortaya bütünlüklü bir politika koymak gerektiğini ifade eden Atakan, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara değinerek, işin teknolojik, altyapı ve gelişme durumu, özellikle telekomünikasyon alanında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Ülkenin teknik altyapısını geliştirebilmek için 2019-2020 yıllarını kapsayan, çok kapsamlı bir değişim ve gelişim projesi hazırlandığına işaret eden Atakan, ülkenin teknik altyapısını geliştirecek söz konusu proje hakkında da bilgiler verdi.

Özellikle diğer kurumların döşediği fiber optik kabloların uhdelerine geçirilmesiyle bu konuda yaşanan sorunların önüne geçilebileceğini ifade eden Bakan Atakan, fiber optik altyapısının haritalanması konusunda da bir mevzuat çalışması yapıldığını, bu konuda kısa bir süre sonra ciddi bir atılım yapılacağını sözlerine ekledi.

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