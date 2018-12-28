banner237
YDÜ farkı
YDÜ farkı
8 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
193 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
28 0
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
47 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
21 0
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
13 0
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
61 0
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
87 0
banner82

FETÖ'nün kilit ismi KKTC'de yakalandı

banner27

banner210
FETÖ'nün kilit ismi KKTC'de yakalandı
banner215

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2014 ile 2017 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sivil İşler Daire Başkanında görev yapan Albay Hüseyin Atik, Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Atik, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı özel ekipler tarafından sessiz sedasız teslim alınarak Türkiye'ye götürüldü.

Kıbrıs'ta kaldığı süre içinde KKTC vatandaşlığı alan Atik, hakkında soruşturma başlatılınca görevinden ayrıldı. Kıbrıs'a yerleşen Atik faaliyetlerini buradan sürdürmeye devam etti. 

Albay Hüseyin Atik’in KKTC’de görev yaptığı süre içinde polis ve asker içerisindeki FETÖ yapılanmaları konusundaki bağlantıları araştırılıyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.