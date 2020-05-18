Felaketin boyutu büyük

Güzelyurt İlçesi İtfaiye Amiri Halil Yarıcı, tahminen 5 bin hektarın üzerinde bir alanın yandığını öngördüğünü ancak net bilgiyi Orman Dairesi’nin vereceğini söyledi

Tepebaşı ile Kalkanlı bölgesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yangının yaşandığı alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kontrol altına alınan bölge içerisinde zaman zaman alevlenmelerin yaşandığı alanda itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 5 bin hektardan fazla bir alanın yandığı tahmin edilirken, bu alan içerisinde bulunan yüzlerce ağaç, bitki örtüsü ile anıt zeytin ağaçları da yandı.

TAK muhabirinin Güzelyurt İlçesi İtfaiye Amiri Halil Yarıcı’dan aldığı bilgiye göre, iş makineleriyle emniyet şeritlerinin çekildiği bölgede yangın kontrol altında tutuluyor.

Yarıcı, yangının yaşandığı alan içerisinde zaman zaman alevlenmelerin olduğunu ve bunlara hemen müdehale ettiklerini ifade ederek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Tepebaşı bölgesinde dün başlayan yangının ODTÜ’ye kadar uzandığını ifade eden Yarıcı, tahminen 5 bin hektarın üzerinde bir alanın yandığını öngördüğünü ancak net bilgiyi Orman Dairesi’nin vereceğini söyledi.