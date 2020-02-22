Federasyon dışında başka bir seçenek yok

Cumhurbaşkanı Akıncı, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon dışında konuşulacak ve uluslararası toplumun kabul edebileceği başka bir seçeneğin olmadığını söyledi

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon dışında konuşulacak ve uluslararası toplumun kabul edebileceği başka bir seçeneğin olmadığını belirtti.

Akıncı, bunun dışındaki tek seçeneğin statükonun devam etmesi olduğunu belirterek, bunun Kıbrıs’ta sadece Rumların egemenliğinde tanınan bir devletin olması, buna karşın Kıbrıs Türk halkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması anlamına geldiğini belirtti ve “Bunlara razı olmadığım için yeniden adayım” dedi.

Akıncı yoğun köy ziyaretlerinin ardından, bölgesel toplantılarda yurttaşlarla buluşmalarına devam ediyor.

Akıncı bu çerçevede ilk toplantısını önceki akşam Alayköy’de yaptı.

Akıncı, Berlin görüşmesinde ortaya çıkan sonucun arkasını getirerek süreci tamamlamak için ve 2015 yılında olduğu gibi halktan gelen yoğun talep karşısında yeniden aday olduğunu söyledi.

Gerçekçi ve mümkün olan çözümün siyasi eşitliğe dayalı, etkin katılım ve dönüşümlü başkanlığı içerecek, her iki tarafın kabul edeceği bir çözüm olduğunu belirten Akıncı, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon dışında Rum tarafı ile konuşulacak ve uluslararası toplumun kabul edebileceği başka bir seçeneğin olmadığını kaydetti.

Akıncı, bunların dışındaki seçeneğin mevcut statükonun devam etmesi olduğunu, bunun da bu topraklarda sadece Rumların egemenliğinde bir devletin olması ile Kıbrıs Türk halkının varlığının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması anlamına geldiğini belirterek, ”Ben bunlara razı olmadığım için yeniden adayım” dedi.

Berlin toplantısında ortaya çıkan sonucun, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs Türk halkının üzerinde hassasiyetle durduğu ilkeleri içermesi açısından olumlu ve yararlı olduğunun altını çizen Akıncı, her iki tarafın da onay verdiği BM Genel Sekreteri’nin açıklama metninin, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit ettiğini, çözüm hedefindeki bulanıklığı giderdiğini, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları içeren belgelere vurgu yaptığını; stratejik anlaşma hedefi ve ucu açık olmayan sonuç odaklı süreç konusuna açıklık getirdiğini vurguladı.

Crans Montana’da devrilen masanın kendileri ile Türkiye’nin üzerine devrilmediğini belirten Akıncı, şunları kaydetti:

“Bizler masaların devrik kalmasını değil, ayağa kaldırılarak çözümler üretilmesini isteriz. Bu doğrultuda Berlin’de masayı yeniden ayağa kaldırdık. Kıbrıs sorununun çözümü bölgenin de ihtiyacı haline geldi. Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan olaylar, Kıbrıs sorunu çözülmedikçe kötüleşerek devam edecek, ancak çözüm yönünde çaba harcarsak yeni fırsatlar yaratabilir, kötü gidişi durdurabiliriz.”

Nisan seçimleri sonrasında BM Genel Sekreteri’nin iyi bir planlama ve hazırlık aşaması çerçevesinde 5’li bir toplantı ile çözüm doğrultusunda süreci ilerletmesinin söz konusu olacağını belirten Akıncı, Nisan’dan sonra Kıbrıs konusunda yeni bir fırsatın kapılarını çalacağını kaydetti.

Maraş konusunda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen toplantıya bir tek Kıbrıs Türk halkının seçtiği Cumhurbaşkanı’nın davet edilmediğini belirten Akıncı, “Bu konu ele alınırken seçim malzemesi yapılmamalı. Seçime 2 ay kala gündeme getirilecek ve yapılan toplantıya bir tek Cumhurbaşkanı çağrılmayacak. Bunun seçimlere yönelik olduğu çok açık ancak bilinsin ki çok ciddi bir yanlış içindeler. Halk bu gibi olaylara her zaman tepki koydu, güçlü tepkisini demokrasi ve hukuk çerçevesinde göstermeyi başardı, günü geldiğinde yine gösterecektir. Beyni ve vicdanı ile hareket eden halkımız, yine en doğru cevabı verecektir” dedi.

Konuşmasında Maronit açılımına da değinen Mustafa Akıncı, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın “Cumhurbaşkanlığı yapacağını yaptı, bundan sonrası bizim işimiz, süreci hükümet olarak biz götüreceğiz” dediğini ancak devamının bir türlü gelmediğini ifade etti.

Bu kararın ardından uzunca bir zaman geçmesine rağmen adım atılmadığını belirten Akıncı şunları söyledi:

“Bu konuda adım atmayan ve şimdi Cumhurbaşkanı adayı olan kişiler, Cumhurbaşkanı olurlarsa Kıbrıs konusu yanında iç konularla ilgili de çalışacaklarını söylüyorlar. Kıbrıs sorunu ile de ilişkili olduğu halde Maronit açılımı konusunda adım atmayanlar, Cumhurbaşkanı olunca halledeceğiz diyorlar, bunu anlamak gerçekten mümkün değil.”