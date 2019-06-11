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“Federal çözümden başka alternatif yok”

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Kıbrıs’ı ziyaret eden Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak, adada iki kesimli, iki toplumlu federasyondan başka herhangi bir alternatif çözümün bulunmadığını vurguladı

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“Federal çözümden başka alternatif yok”
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Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin Ledra Palace’ta yaptıkları görüşmelerin 30’uncu yılı nedeniyle Ada’ya iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. 
Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak dün, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.
Habere göre iki bakan arasındaki görüşmede, Güney Kıbrıs’ın enerji programı, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “ihlalleri ve provokasyonları” gibi konuların yanı sıra  Kıbrıs sorunu ve AB gündemini meşgul eden meseleleri ele aldı.

İki bakan ayrıca, Slovakya’nın BM’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne katılımına bağlı konuları da masaya yatırdı. 
Öte yandan Fileleftheros gazetesi Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak’ın, Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi. 
Habere göre Lajcak, ülkesinin; Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetleri konusundaki pozisyonunun, AB’nin Ankara’ya yönelik açık deniz sondajlarına ilişkin planlarını terk etmesi yönündeki çağrısıyla aynı hizada olduğunu ifade etti. 
Lajcak, Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin en kısa zamanda normalleşmesi temennisinde de bulundu.
Kıbrıs sorununa ilişkin olarak ise Lajcak, iki kesimli, iki toplumlu federasyondan başka herhangi bir alternatif çözümün bulunmadığını, bu çerçevedeki bir çözümün  mümkün olduğunu ifade etti. 
Lajcak, Kıbrıs’taki Barış Gücü konusunda ise, ülkesinin; barış operasyonlarının daha fazla güçlenmesine verdiği  güçlü desteği ifade ederken ülkesinin; UNFICYP’e katılımının ise gerektiği kadar devam edeceğini söyledi. 

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