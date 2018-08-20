“Fedakarlık hep çalışandan isteniyor”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, hükümetin ekonomik tedbirlerinin vatandaşa yansımasının düşük olacağını ifade etti ve “Fedakarlık hep çalışandan, vatandaştan isteniyor. Önce hükümet ve üst kademedekiler fedakarlık yapacak" dedi

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, dövizin artmasıyla ülkemizde yaşanacak pozisyon kalmadığını söyleyerek,” ABD ile Türkiye'nin çekişmesi dövize yansıyor. Türkiye hapşırdığında biz zatürre oluyoruz" dedi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, "Hükümetin aldığı 23 maddelik tedbirler net olarak olumlu değil. Döviz borcu olanların borçlarının uzun vadeye yayılıp yapılandırılacağı hususunda anlaşılmış fakat içi boş bırakılmış. Bizim istediğimiz döviz borcu olanların faizlerinin minimum noktaya çekilmesi ve belli bir sabit döviz kurundan bu borçların yapılandırılması. Şu anda kalan borcu uzun vadeye yayacaksınız ileride yine döviz yükselecek ve vatandaş ömür boyu bu borcu ödemeye mahkum bırakılacak. Bu doğru değil. Bankalar yasal tefeci konumunda. Hükümet bu konularda önlem almak zorunda" dedi.

Atan, döviz konusuyla ilgili olarak "Burada önemli bir konu var ve bu konu fırsatçılığa giriyor. Marketlere gittiğinizde ya reyonlar boş ya da iki, üç katı fiyatlarla mal satılıyor. Gerekçesi de dövizin yükselmesi gösteriliyor. Buradan hükümete sesleniyorum. Bu denetimleri iyi yapsınlar. Yangından kaçarken dövizde boğulmayalım. Bir taraf fırsatçılık yaparken diğer tarafın sürünmesi engellenmeli. Bunu yapanlara en ağır cezaları versinler yoksa bunun bedeli ağır olur" uyarısında bulundu.

Atan, “"Maliye Bakanı bizi bazı tedbirlerle ilgili olarak çağırdı. Ek mesailerle ilgili bizden fedakarlık isteyecekler ama zor olacak. Zaten döviz almış başını gitmiş, üstüne ek mesailer de eklenirse çalışanın sırtına büyük bir yük bindirilmiş olacak" uyarısında bulunan Atan, "Bunu kabul etmeyeceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Bir tarafın eli yağ ve baldayken diğer tarafın sürünmesine biz müsaade etmeceğiz" ifadesini kullandı.

Alınan tedbirlerin vatandaşa yansımasının düşük olacağını ifade eden Metin Atan, "Bunlar aman aman çözümler değil. Bu yine sermayenin işine yarayacak. Evini dövizden verecek olan şu anki kurdan veriyor ve herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Asgari ücretlinin derdi dermanı kalmadı. Asgari ücrete ufak bir artış yapıldı fakat bu pahalılık karşısında o da eriyip gitti.

5 bin tane araç varmış. Bunların satılması lazım. Maliye Bakanı bunların satılacağını söyledi fakat bu göstermelik olmamalı. 2-3 tane satıp "bakın sattık" mantığı olmamalı. Fedakarlık hep çalışandan, vatandaştan isteniyor. Bizden fedakarlık isteniyorsa önce hükümet ve üst kademedekiler fedakarlık yapacak" dedi.

“Türkiye bize her konuda yardım yapıyor. Şu anki meclis de mevcut durumda çıksın Türkiye'ye bir destek belirtsin. Herkes destek belirtiyor fakat bizdekilerden tık yok bu konuda. Artık Rumlarla birleşme falan bırakılacak, her zaman yanımızda olan Türkiye'ye destek gösterilecek. Bir tek Türkiye'miz var. Başka hangi ülke bize katkı koyuyor. Türkiye'ye bir destek mesajı vermek çok zor değil. Başımız sıkışıyor Türkiye’den yardım istiyoruz. Türkiye bu yardımı yine verecek bize. Bizim dayanağımız ve gücümüz Türkiye Cumhuriyetidir" diye konuşan Atan "Yunanistan'da yangın çıkınca Kızılay'la yardım yolladık. Bazı partiler yardımda bulunmak için seferber oldu. Fakat Anavatanımız şu durumdayken hiçbirinden tık yok. En azından yanında olduğumuzu gösteren bir destek mesajı yayınlayın ki Türkiye’yi onore edin" ifadesini kullandı.