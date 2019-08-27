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Faydalı bir etkinlik oldu

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Mehmetçik’te “çocuklar sokakta etkinlikleri” yapıldı

Faydalı bir etkinlik oldu
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Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi’nin Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla bu yıl ilkini düzenlediği “çocuklar sokakta etkinlikleri” tamamlandı.
Çocuklar, çeşitli etkinliklerle sokaklarda daha çok zaman geçirme, yaşadıkları çevreyi ve ülkeyi daha yakından tanıma imkanı buldular. 
Sokak etkinlikleri çerçevesinde Cittaslow Geçitkale’de İncirli Mağara, Cittaslow Yeniboğaziçi’nde Salamis Harabeleri, Cittaslow Tatlısu’da MiniaKıbrıs ve Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret ederek doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulan çocuklar, teraryum ve kuş yuvası yapımı ile el becerilerini geliştirdiler. Çocuklar yoga ve duvar boyama etkinliği yaptı, Mehmetçik bölgesine ait simgeleri duvarlara resmetti. 
Mehmetçik Belediyesi’nin Cittaslow kent sorumluluğuyla bölgenin kalkınması ve çocukların daha iyi gelişiminin sağlanması amacıyla etkinliklerini sürdüreceği kaydedildi.
 

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