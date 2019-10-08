Favoriler liste dışı kaldı

CTP kurultayında Parti Meclisi’ne girmeye hak kazananlar genellikle gençlerden oluştu. Ahmet Derya, Asaf Şenol, Doğan Şahali, Niyazi Düzgün, Kutlay Erk ve Mehmetali Güröz gibi isimler üyeden PM için onay alamadı. En çok oy alan isim ise Sıla Usar İncirli oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde 27. Olağan Kurultay önceki gün gerçekleştirildi. Genel başkan Tufan Erhürman’ın tek aday olarak katıldığı genel başkanlık seçiminde parti üyelerinden güven tazelemesinin ardından parti meclisi seçiminde bir takım sürpriz gelişmeler yaşandı.

Haberkıbrıs’ın haberine göre Parti Meclisi seçimini kazanmasına kesin gözüyle bakılan bir çok isim PM listesinin dışında kaldı. Özellikle yıllardır partiye emek veren ve her kademede görev alan bazı kişilerin seçimi kazanamaması parti içerisinde ciddi bir sürprizle karşılandı.

Bu isimlerin bazıları kadın ve ilçe kotasına takıldı, seçilenlerden daha fazla oy almasına rağmen parti meclisine giremedi.

Parti Meclisi’ne girmeye hak kazananlara bakıldığında çoğunlukla yeni jenerasyonun PM’de yer aldığı görülüyor.

CTP Parti Meclisi seçimlerinde 2 kota uygulanıyor. Bunlardan birincisi ilçe kotası. Her ilçenin parti meclisinde temsiliyeti açısından ilçe kotası uygulanıyor. İkinci kota ise cinsiye kotası. Cinsiyet kotası ile birlikte ilçe kotası bir çok kişiye daha fazla oy almalarına rağmen yenilgi yaşattı.

Parti Meclisi’ne giren son 3 isme bakıldığında ilçe kotasından listeye girildiği görülüyor. İskele’den 4 kişi ve Lefke’den 1 kişi normalde oyları diğer kişilerden düşük olmasına karşın Parti Meclisi’ne giremedi.

Selda Şafak, Meftüne Hocalı, Fırat Burak, Yalçın Kömürcügil ve Çağdaş Aydaş liçe ve kadın kotasında listenin son kişileri oldu.

Parti Meclisi’ne girmeye hak kazananlara bakıldığında çoğunlukla yeni jenerasyonun PM’de yer aldığı görülüyor. Partililer gençleri Parti Meclisi’nde görmeyi isterken birçok partinin ileri geleni PM dışında kaldı.

Ahmet Derya, Asaf Şenol, Doğan Şahali, Niyazi Düzgün, Kutlay Erk ve Mehmetali Güröz gibi isimler üyeden PM için onay alamadı.

İşte CTP PM’ye seçilmeyi başaran isimlerin oy oranları:

Sıla Usar İncirli 838

Teberrüken Uluçay 795

Feriha Tel 791

Salahi Şahiner 791

Ürün Solyalı 778

Osman Bican766

Fikri Toros 765

Filiz Besim 759

Fazilet Özdenefe 758

Ali Karavezirler 751

Birol Karaman 745

Ongun Talat 745

Armağan Candan 729

Çiçek Gökcün 727

İlke Sabit Soyer 727

Serkan Soyalan 728

Fatma Miralay 715

Fide Kürşat 713

Erdoğan Sorakın 711

Muhittin Özsağlam 711

Hamit Caner 700

Ülkü Tasseven 699

Hasan Öztaş 691

Simge Okburan 689

Öykü Akcan 674

Asım Akansoy 663

İpek Akın 660

Mehmet Çağlar 658

Onur Olguner 649

Doğuş Derya 647

Emel Ulaş 633

Tülin Murat 632

Tülay Sönmez 630

Reyhan Soyseven 616

Hafife Işısal 613

Ahmet Latif 607

Hüseyin Gürşan 600

Ömür Alibaba 599

Dilek Ceylanlı 597

Halil Uskuri 595

Cemal Mert 594

Zekiye Gece 591

Alpay Avşaroğlu 590

Büke Ada 586

Emel Kişi 586

Alpay Çelebi 585

Hüseyin Özel 585

Hüseyin Manik 583

Biray Deliceırmak 582

Ömer Naşit 582

Barış Önel 579

Gökhan Paşa 579

Fatma Şençağ 577

Zühre Civa 576

Sevilay Küçüksu 574

Ali Seylani 573

Emine Kandaz 573

Hüseyin Erçal 568

Hülya Akbil 562

Özgür Kaçmaz 562

Hülya Devaşan 560

Burhan Eraslan 558

Zeliş Sipahi 556

Bertan Tokar 553

Hüda Avşaroğlu 553

Seda Efendi 553

Orcan Saygılı 545

Derviş Aygın 539

Çağkan Kabataş 537

Ulaş Erzen 535

Selda Şafak 520

Meftüne Hocalı 492

Fırat Burak 479

Yalçın Kömürcügil 440

Çağdaş Aydaş 422