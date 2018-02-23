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Fasulye ve kabakta limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi 16-22 Şubat arasında ithal ve yerli üretim sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı.

Fasulye ve kabakta limit üstü kalıntı
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İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut (Deveci), Tatlı Pul Biber, Soya Küspesi, Elma çeşitleri ve Ekmeklik Buğday Unu olmak üzere 26 numunenin hepsi temiz olup hiçbir üründe limit üstü kalıntıya rastlanmadığı açıklandı.

Tarım Dairesi açıklamasında, yerli ürünlerden Enginar, Domates, Kapya Biber, Kabak, Maydanoz, Fasulye, Salatalık, Patlıcan, Mandora Mandalin ve Beyaz Lahana olmak üzere 30 numuneden 27’sinin temiz çıkarken, 3 numunede limit  üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.

Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Tatlısu’da Ayşe Kocaman'a ve Mehmetali Keskin'e ait fasulye, Akdeniz’de Güner Canlısoy'a ait kabak limit üstü çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar'a ait Kapya Biber bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verildi.

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