Farklı tarzların yeni adresi: Glamour

Girne’de kısa süre önce hizmete giren iç giyim ve takı mağazası Glamour Shop, farklı tarz iç giyim ve takı severlerin uğrak adresi oldu

Girne’de yaz aylarında hizmete giren bayanlara takı ve iç çamaşırı satışı yapan Glamour Butik yeni yıla özel kampanya ve ürünleriyle yoğun ilgi görüyor.

Özellikle iç çamaşırında farklılıklar arayan bayanların tercih ettiği birçok ünlü markanın satıldığı Glamour Butik, fiyatlarıyla da beğeni alıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış olan iç giyim markalarından Pierre Cardin, Anıl, Orkide, Mavi, Cansoy ve daha birçok markayı mağazasında sattıklarını söyleyen Glamour Shop direktörü Meliha Güven, VİP, Moongir, Sistina gibi fantezi tarzı iç giyim ürünlerinin da satışını yaptıklarını ifade etti. Fantezi ürünlerinde özel tasarımlarının da olduğunu belirten Meliha Güven, takıda da özel tasarımlarıyla müşterilere hizmet verdiklerini kaydetti.

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan Glamour Shop, 20 Temmuz 2019 tarihinde hizmet vermeye başladı. Kısa süre içinde farklı tarzda iç giyim ve takı ürünlerinden dolayı ilgili odağı olan Glamour Shop, yeni yıl öncesi birçok üründe indirimli fiyatlarıyla satışlarına devam ediyor.