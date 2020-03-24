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Falyalı: 50 bin dolara 2500 test kiti aldık

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İş insanları Halil ve Hüsnü Falyalı, 50 bin dolar ödeyerek, ülke sağlık sistemine 2 bin 500 adet "Covid-19 Hızlı Test Kiti" aldıklarını açıkladı

Falyalı: 50 bin dolara 2500 test kiti aldık

İş insanları Halil ve Hüsnü Falyalı, 50 bin dolar ödeyerek, ülke sağlık sistemine 2 bin 500 adet "Covid-19 Hızlı Test Kiti" aldıklarını açıkladı.
Falyalı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu test kitlerinin alınması için bir başka iş insanı Mete Özmerter'in özel uçağı ile Türkiye'ye uçtuğunu belirtti, bu kitlerin adaya gelmesiyle, coronavirüse karşı mücadelenin çok daha etkin sürecine inandıklarını söyledi.

 "İş insanları olarak hepimiz bu süreçte elimizi taşın altına koymalıyız" diyen Falyalı, bu desteği, bu ülkeden kazandıklarını, yeniden ülkeyle paylaşmak olarak gördüklerini söyledi.
Halil ve Hüsnü Falyalı, test kitlerinin satın alınması ile ilgili proforma faturayı da paylaştı.

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