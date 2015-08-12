Faiz Sucuoğlu, Corendon Hava Yolları'nın yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Antalya’daki temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs’a yılda ortalama 20 bin turist getiren Corendon Hava Yolları’nın yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Turizm Bakanlığı’ndan...

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Antalya’daki temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs’a yılda ortalama 20 bin turist getiren Corendon Hava Yolları’nın yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Turizm Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu Corendon Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve şirket yetkilileriyle uzun süren bir toplantı yaptı.

SUCUOĞLU: “SIKINTILARLA İLGİLİ ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ KONUŞTUK”

Bakan Sucuoğlu ise Corendon’un yaşadığı sıkıntılarla ilgili alternatif çözüm önerilerini konuştuklarını kaydetti.

Sucuoğlu, sıkıntının çözümü için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını söyleyerek, 2016 yılı için proje, çalışma imkanı ve şartları görüştüklerini belirtti.

Corendon’un, Kuzey Kıbrıs turizmi için önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, toplantının olumlu geçtiğini kaydederek, ülke turizmi için her türlü katkıya hazır olduklarını vurguladı.

Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, toplantıda “tur operatörü” ve “yatırımcı” olarak KKTC’de yaşadıkları bürokratik ve teknik sorunlara değindi. Karaer, Rumların baskılarına rağmen Kuzey Kıbrıs’a yılda ortalama 20 bin turist getirmeyi başardıklarını ifade etti.