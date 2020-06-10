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Eylemde balık adam protestosu

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KITSAB'ın eyleminde karaya vurmuş balık taklidi yapan bir eylemci, acentelerin içerisinde bulundukları durumu canlandırdı.

Eylemde balık adam protestosu

 

Eylemde pankartların yere serildiği bölgede bir kişinin karaya vurmuş balık taklidi yaparak seyahat acenteleri ve turizmin karaya vurduğunu canlandırması eylemciler tarafından alkışlarla karşılandı.

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