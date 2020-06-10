Eylemde balık adam protestosu

Eylemde pankartların yere serildiği bölgede bir kişinin karaya vurmuş balık taklidi yaparak seyahat acenteleri ve turizmin karaya vurduğunu canlandırması eylemciler tarafından alkışlarla karşılandı.
KITSAB'ın eyleminde karaya vurmuş balık taklidi yapan bir eylemci, acentelerin içerisinde bulundukları durumu canlandırdı.
Eylemde pankartların yere serildiği bölgede bir kişinin karaya vurmuş balık taklidi yaparak seyahat acenteleri ve turizmin karaya vurduğunu canlandırması eylemciler tarafından alkışlarla karşılandı.