Eylemcilere biber gazlı müdahale

Kıbrıslı Türk ve Rumların, Rum Yönetimi'nin dört sınır kapısını kapatmasını protesto etmek için Lokmacı’da düzenlediği eylemde arbede çıktı. Rum polisi, Türk ve Rum eylemcilere biber gazı sıkması üzerine birçok eylemci ve gazeteci yaralandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “Koronavirüs önlemi” gerekçesiyle 4 kara sınır kapısını kapamasına yönelik kararı Lokmacı Sınır Kapısı’nda dün ikinci kez protesto edildi. İki toplumlu eylemde, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da tansiyon yüksekti.

Barikatı yıkmak isteyen Kıbrıslı Türklere Rum polisi biber gazı sıktı. Barikatın diğer tarafında eylem yapan Kıbrıslı Rumlar da kuzeydeki eylemcilere alkış ve sloganlarla destek belirtti.

Eylemcilerin yanı sıra olayı görüntülemek isteyen bazı gazeteciler de biber gazından etkilendi. Gazeteciler, polisin önce boyunlarındaki basın kartına bakıp ardından hedef gözeterek yüzlerine biber gazı sıktığını söyledi.

Rum polisinin bu tutumu karşısında eylemciler de protestolarını yükseltti.

Öte yandan eyleme katılanlar Rum yönetiminin sınır kapılarıyla ilgili kararını takip etmek üzere pazartesi günü saat 11.00’de yine Lokmacı Sınır kapısında olacağını açıkladı.

Lokmacı Sınır Kapısı’nda “Korku ve bölünmeye karşı gösteri” sloganıyla düzenlenen eylem dün saat 11.00 sıralarında başladı. Kıbrıslı Türkler, kuzeydeki kimlik kontrolünden sonra ara bölgeye geçti.

BM askerleri ara bölgeye gelen eylemcilere “kendi güvenlikleri için Rum barikatına ilerlememelerini” tavsiye etti.

Rum barikatı önüne gelen eylemciler İngilizce, Yunanca ve Türkçe pankartlar açtı, zeytin dalları taşıdı; Türkçe ve Yunanca “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez”, “Bağımsız Kıbrıs Bütün Halklar Kardeştir”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”,” Birlik Mücadele Dayanışma” sloganları attı.

Bir süre sonra barikatı aşmak isteyen eylemcilerle Rum polisi arasında arbede yaşandı. Rum polisi eylemcileri biber gazı sıkarak geri püskürttü.

15-20 kişinin kimyasal sıvıdan etkilendiği 10 eylemcin de ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Eylemde bulunan CTP milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, biber gazından etkilenenlere ilk müdahalenin yapılmasına yardımcı oldu. Paniğin de yaşandığı eylemde, İncirli, görme sorunu yaşayanlara bunun geçici bir durum olduğuyla ilgili sürekli telkin verdi ve yatıştırdı.

Gazdan etkilenenlere ilk müdahale su, antiasit içeren solüsyon ve eczanelerden alınan suni gözyaşları ile yapıldı. Biber gazından etkilenenler arasında CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de vardı. Astımı, tansiyonu olan, gazdan fazla etkilenen eylemci ve gazeteciler olay yeri yakınına gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimliği’nden alınan bilgiye göre biber gazından etkilenenler 2 kişi haricinde taburcu edildi. İki kişi halen hastanede gözlem altında bulunuyor.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri ile de eyleme geldi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da eyleme katılanlar arasındaydı.

Eyleme saat 12.30 sıralarında Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da geldi. Bazı gruplar tarafından Taçoy ve beraberindekilere tepki gösterildi, “Faşistler, UBP ve ELAM dışarı” sloganları atıldı.

Eylemciler barikatı aşmak için bir kez daha girişimde bulundu. YKP Genel Sekteri Murat Kanatlı, Rum polisinin izniyle barikatı geçerek karşı tarafta bekleyen Kıbrıslı Rum eylemcilere seslendi.

Kanatlı’dan sonra Unite Cyprus Now aktivistlerinden Kemal Baykallı ile Andromahi Sofokleus iki dilde ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, virüsün sınır ve geçiş kapısı tanımadığı vurgulandı ve şunlar kaydedildi:

“Geçiş noktalarının keyfi ve meşru olmayan biçimde kapatılmasını; Güney’in sivil toplum üzerindeki baskısını; nefret gruplarının toplu linç kampanyası düzenlemesini ve bizi kalıcı bölünmeye götürme tehlikesi taşıyan milliyetçiliği protesto ediyoruz.”

Rum Yönetimi’ne de “Tüm kapıları açın, insanları geçiş noktalarında taciz etmekten, bölünme politikalarına yatırım yapmaktan vazgeçin” denilerek seslenildi.

Eyleme katılanlar Rum yönetiminin sınır kapılarıyla ilgili kararını takip etmek üzere pazartesi günü saat 11.00’de Lokmacı’da olacağını açıkladı.

AKINCI: “BARIŞÇI BİR GÖSTERİDE ANCAK ZEYTİN DALI UZATILABİLİR”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lokmacı geçiş kapısında dün düzenlenen barışçı gösteriye Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından biber gazı ile müdahale edilmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Her iki tarafta da saptanmış bir korona virüs vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, bugün protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur.

Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir.

Bugün gereksiz olduğu hemen herkesçe kabul edilen kapıların tek yanlı kapatılması kararının gecikmeksizin düzeltilmesi gerekliliği ortadadır.

Dünyayı tehdit eden bu riske karşı ortak çalışmalara bilimsel bir zeminde ve gerektiği şekilde birlikte devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.”

