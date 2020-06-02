Eylemciler Meclis önünde kalma kararı aldı

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Cumhuriyet Meclisi önünde hak ve taleplerini dile getirmek yaptıkları eylemi sorunlarını çözülünceye kadar devam ettirme kararı aldılar.

Meclis önünde toplanan eylemciler kendi aralarında yaptıkları Perşembe günü yeniden Meclis önüne gelmek mi yoksa Meclis önünde kalma yönündeki oylamada eylemcilerin çoğunluğu eylemlerini Meclis önünde sürdürme yönünde karar verdi.

Bu arada eylemciler nedeniyle trafiğe kapanan yol nedeniyle Lefkoşa trafiğinde aksamalar yaşanıyor.