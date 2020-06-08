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Eylemciler Meclis'in giriş çıkışlarını kapattı

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Eylemciler Meclis'in giriş çıkışlarını kapattı

Kar-İş'in Meclis önündeki eylemi devam ediyor. Eylemciler, otobüs ve minibüslerini Meclis'in giriş ve çıkış kapılarının önüne bıraktı. Kapıları kapatan eylemcilere polis engel olmaya çalışıyor.

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Magusalı - 5 saat önce
Eylem kendilerine göre budur. Halkı engellemek hayatın devamında zorluk çıkarmak.
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