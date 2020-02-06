Eylem kararı, sektöre ciddi darbe vuracak

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Müteahhitler Birliği’nin eylem yapması için kurultaya gidip onay alması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını belirtti. Sungur, eylemlerin ülke ekonomisine de zarar vereceğini kaydetti

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı’nın yapılacağını açıkladığı eylemlerin ülke ekonomisi ve sektöre zarar vereceğine dikkati çekti.

Sungur, tüzüğe göre Müteahhitler Birliği’nin eylem yapması için kurultaya gidip onay alması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını belirtti. Müteahhitler Birliği üyelerinin yarısının bu eyleme katılmayacağını söyleyen Sungur, Müteahhitler Birliği’nin kendi birlik yasasına aykırı bir eylem yaptıklarını konusunda hukuki görüşler olduğunu da işaret etti.

Hasan Sungur açıklamasında şunları belirtti:

“KKTC’de aynı sektörün iki kardeş meslekleri olan emlakçılar ile yap- sat müteahhitleri ciddi bir dar boğazdadır. Bir taraftan yeni vergiler konulacağı haberleri diğer taraftan da gündemi gereğinden fazla meşgul eden Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı ile ilgili bitmek bilmeyen tartışmalar bizlerin sıkıntısını daha da artırmaktadır. Herkesin malumu olduğu üzere söz konusu Plan’ı Şehir Plancıları Odası yargıya taşımış ve yargı 23 bin konut yapımına izin verilmesini de içeren bu Plan’ın uygulanmaması için ara emri alınmıştır. Hal böyleyken Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği Başkanı’nın bu Plan ve/ veya Emirname ile ilgili olarak bir eylem yapacağını açıklaması bu sıkıntılı günlerde olumsuzlukları daha da artıracak sektöre ciddi darbe vuracak bir karardır.

Şunu da hatırlatmakta fayda var ki bizim hukukçularımızın saptamalarına göre Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Başkanı’nın yapılacağını açıkladığı eylem genel kurula gitmeden kendi yasalarına aykırıdır. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasası’na göre yönetim kendi Birlik Tabanından böyle bir eylem yetkisi almadan bu işe girişemez. Dolayısıyla zaten ekonomik sıkıntı içerisinde olan üyelerimizin daha fazla mağdur olmamaları için Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Tapu ve Vergi dairesindeki boykotu yaşama geçirmemesi şarttır. Eğer uyarılarımız dikkate alınmaz ve bu eylemler sonucu herhangi bir Emlakçılar Birliği üyesi zarara uğrarsa konuyu yargıya taşıyacağımızın bilinmesinde fayda vardır. Yap-sat müteahhitleri bu eyleme katılmadan birlik yasalarını iyice incelemeli, ülkedeki durumu iyi değerlendirmeli ve öyle karar vermelidir.”