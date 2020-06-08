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Evrensel hasta hakları derneği sorularına yanıt istiyor

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Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık Bakanlığı’ndan pandemi sürecinde edinilmiş bilimsel veriler hakkında bilgi talebinde bulunduğu 25 Mayıs tarihli mektubuna yanıt verilmesini istedi.

Evrensel hasta hakları derneği sorularına yanıt istiyor

 

Denekten yapılan açıklamada, “Mektubun gönderildiği günden bu güne geçen sürede, sorduğumuz sorular Sağlık Bakanlığı tarafından henüz resmi olarak kamuoyuna yanıtlanmamıştır. Evrensel Hasta Hakları Derneği  olarak bizler, bu süreçteki rol ve sorumluluğumuzun bilincinde, siyaset kurumundan  bu sorulara şeffaflıkla ve ivedi olarak yanıt vermesini talep ederiz.” ifadeleri yer aldı.

Yazılı açıklamada, salgın kontrol altına alınmış gibi görünse de, Kovid-19 ile mücadelede risk gruplarının önceden belirlenmiş olması gerekliliğini ve koruyucu önlemlerin alınması hakkı kapsamında toplumun bir sağlık haritasının oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Sağlık haritası oluşturmanın,  herhangi bir sağlık krizine karşı mücadelede büyük avantaj oluşturacağı, ayni zamanda pandemi süresince edinilen tecrübelerin bilimsel veriler ışığında paylaşılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, bu düşüncelerden hareketle, bilgi edinme hakkının sadece tek taraflı bir bilgilendirme faaliyeti olmadığı, toplumun iş birliği ve güven ortamı içinde birlikte mücadele edilebilmesi için veri ve fikir alışverişi platformu olarak düşünülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 

Açıklamada, açılma ile birlikte toplumda yaratılan “bu iş bitti” rehavetine karşı da hazırlıklı olunması gerektiği, rahatlamanın ancak bu süreçte yeterli hazırlık yapıldıysa mümkün olacağı kaydedildi.
Açıklamada, bireylerin ifade özgürlüğü baki kalmak kaydıyla, siyasetçilere ek olarak, birden fazla bilim kurulunun, farklı alanlarda hizmet yapan sağlıkçıların kamuoyuna yaptığı bilgilendirmelerin zaman, zaman kafa karışıklığı ve bilgi kirliliğine yol açtığı savunuldu.

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