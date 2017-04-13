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Evkaf zaferinin 61. yılı yarın kutlanacak

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Liderimiz Dr. Küçük’ün eşsiz mücadelesi sonucunda Evkaf’ın İngiliz Sömürge yönetimi tarafından Kıbrıs Türklerine devrinin 61’ıncı yıldönümü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 446’inci yıldönümü, yarın törenlerle kutlanacak

Evkaf zaferinin 61. yılı yarın kutlanacak
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 446. yıldönümü ve Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna devrinin 61. yıldönümü yarın kutlanacak.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkezi’nde tören düzenlenecek. Tören saat 09:00’da başlayacak.  Ardından saat 09:30’da Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine çelenk konulacak.

Ayrıca kutlamalar kapsamında “vakıf yapan ataların ruhları” için mevlit okutulacak. 

Lefkoşa’da  Selimiye Camii, Hazreti Ebubekir Camii ve Yenişehir Şehitler Camii; Gazimağusa’da  Lala Mustafa Paşa Camii; Güzelyurt’ta Fatih Camii; Lefke’de Orta Camii ve İskele’de İskele Camii’de okutulacak mevlitler saat 12:00’de başlayacak.

Saat 16.00’da ise, Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, evinde ziyaret edilecek

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