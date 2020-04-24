EVDE PRATİK MASKE YAPIMI

Evinizde dikişli ve dikişsiz maske yapmanıza yardımcı olacak kılavuzunuz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakalar Kurulu tarafından Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugünden itibaren gerek izinli gerekse acil mal ve hizmetlerini karşılamak amacıyla (market, eczane, hastane, akaryakıt alımı ve banka gibi) sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Emirname kapsamında yasağa uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlatır, herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz.



