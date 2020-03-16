“Evde en az 20 dakika yürümeliyiz”

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, vatandaşlara önemli bir sağlık uyarısı yaptı ve “Ev ortamında veya evin bahçesinde en az 20 dakika yürümeliyiz” dedi.

Siber’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde küçük ama önemli bir sağlık uyarısı yapmak istiyorum. Toplumsal sağlığımız için 15 gün evimizdeyiz. Yalnız bu sürede ister kitap okuyalım, ister bilgisayar veya TV başında olalım, nasıl vakit geçirirsek geçirelim kesinlikle uzun saatler oturmamaya dikkat edelim... Ev ortamında veya evin bahçesinde en az 20 dakika yürümeliyiz. Uzun saatler oturmak sağlığımıza zararlıdır. Özellikle risk grubunda olanlar, kalp damar hastaları, yüksek tansiyon, şeker hastaları için yürüyüş çok önemli...Ve bir de bol bol su içmeyi ihmal etmeyelim.”