“Ev karantinasındayım ancak kontrol eden yok”

Kısa süre önce İngiltere’den Kıbrıs’a gelen Zorlu Cezaroğlu, ev karantinasında olduğunu ama karantina kuralına uyup uymadığının kontrol edilmediğini söyledi

Kısa bir süre önce İngiltere’den Kıbrıs’a gelen North Cyprus UK Genel Yayın Yönetmeni Zorlu Cezaroğlu, ev karantinasında olduğunu ama karantina kuralına uyup uymadığının kontrol edilmediğini belirtti.

Üç gündür kişisel sorumluluk bilinciyle kendine ev karantinası uyguladığını anlatan Cezaroğlu, “Ne arayan oldu ne de soran” diyerek, ev karantinasındaki kişilerin ciddiyetle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

KKTC’de görülen koronavirüs vakalarının 2 tanesinin İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türk olduğu bilinirken, ev karantinasında olanların kontrol edilmemesine tepki gösteren Cezaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“KKTC'nin İngiltere'den gelen uçuşlara kapılarını kapatması gerekir. 2 vaka İngiltere'den gelen kişilerde görüldü. Tabi ayni zamanda Larnaka veya Baf'tan gelip de kuzeye geçmek isteyenler de mutlaka 'ev karantinası'na girmeli. Ancak bu durum kontrol edilmeli. Ben evimde 3 gün oldu karantinaya aldım kendimi, girişte bize form da doldurdular, telefon numaramızı da aldılar. Ama ne arayan oldu, ne de soran. Bu konu ciddiyetle ele alınmalı. İngiltere'den gelen herkes 'ev karantinası'na girmeli ve bu sıkı bir şekilde kontrol edilmeli. Evde mi, sokakta mı diye. Toplasan kaç kişidir ki gelen KKTC vatandaşları. 100-300 bunun bile kontrolünü yapamazsan kapat dükkanı da git. Pardon kapat KKTC'yi uçuşlara diyecektim...”