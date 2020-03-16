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Ev karantinalarına günlük takip yapılacak

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Sağlık Bakanı Pilli, KKTC’ye giriş yapan ve 14 gün süreyle evlerinden çıkmayacak olan kişilerin, sağlık personeli tarafından telefonla veya ziyaret edilerek günlük takiplerinin yapılacağını kaydetti

Ev karantinalarına günlük takip yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye gelecek her kişinin KKTC’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 14 gün süreyle kendilerini evlerinde izolasyon altında tutmalarının yasal bir zorunluluk olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli dün yaptığı açıklamada, 45/2018 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, ülkeye gelecek her kişinin KKTC’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 14 gün süreyle kendilerini evlerinde izolasyon altında tutmalarının bir yasal zorunluluk olduğunu belitti.

Bu uygulamanın kişilerin kendi iyilikleri, çevresindekilerin ve tüm toplumun sağlığı için bir zaruriyet olduğunu hatırlatan Pilli, kişilerin evde bulundukları bu süre boyunca sağlık personeli tarafından telefonla veya ziyaret edilerek günlük takiplerinin yapılacağını kaydetti. Pilli, “Ancak yine de yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtilerinin ortaya çıkması halinde bu kişilerin 1102 KKTC Sağlık Bakanlığı Alo İhbar Hatlarını araması ve alacakları talimatlar doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor” ifadesini kullandı. 

Tüm kamuoyunun bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeye davet eden Bakn Pilli, bu kurallara uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 28’inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacağını kaydetti.

 Bakan Pilli ayrıca bu kişilerin isimlerinin İlçe Emniyet Kuruluna verilerek takiplerinin sıkı bir şekilde yapılacağını belirtti.

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