Ette büyük oyun

Ülkenin içerisinden geçtiği ekonomik darboğaz, etkisini günden güne artırırken, vatandaşlar fahiş fiyatlara ulaşması nedeniyle kırmızı et yemeye korkar oldu. Kilosu 70 TL’den başlayıp 120 TL’ye kadar satılan kımızı et, sofralardan artık uzak kalmaya başladı

“Birileri et fiyatlarını suni olarak yükseltiyor”

Hayvan Üreticileri Birliği, kasapların eti, çiğ et fiyatının 2.5 katı satması gerektiğini ancak bazı yerlerde 4 katına satıldığını belirtti, ayrıca bazı yerlerde inek etinin dana eti, kuzu eti diye satıldığını iddia etti

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşme gerçekleştirdiklerini, Bakanlığa yüksek kırmızı et fiyatlarının aşağıya çekilmesi için öneriler sunduklarını söyledi.

Kırmızı et fiyatlarının bazı yerlerde çok yüksek olmasının hayvancıdan kaynaklanmış gibi yanlış tepkiler geldiğini belirten Naimoğulları, Bakan ile görüşmelerinde kırmızı et fiyatlarına bir denge getirmek amacıyla Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Birliği ve Tarım bakanlığının taraf olacağı bir protokol imzalanması önerisinde bulunduklarını söyledi.

Birlik olarak canlı hayvan fiyatlarının arttırılmamasına rağmen kasaplarda et satış fiyatlarının yükselişte olduğunu ifade eden Naimoğulları, “Birileri et fiyatlarını suni olarak yükseltiyor” dedi.

Küçük baş hayvanın canlı olarak kilosunun 30 TL’ye kasaplara satıldığını, bazı kasaplar ve süpermarketlerde küçük baş hayvan etinin kilosu 120 TL’ye satıldığını; kasapların eti, çiğ et fiyatının 2.5 katı satması gerektiğini ancak bazı yerlerde 4 katına satıldığını belirten Naimoğulları, süpermarketlerde et satışının durdurulması gerektiğini çünkü süpermarketlerin eti kasaplardan aldığını dolayısıyla kasapların karla marketlere sattığı etin tüketiciye marketin kar payı eklenerek sunulduğunu belirtti.

Bakanlığa yaptıkları öneride “canlı hayvan fiyatlarını 6 ay veya bir yıl sabitlemeye” hazır olduklarını söylediklerini kaydeden Naimoğulları ayrıca, “et türleri de ortaya konacak” dedi. Naimoğulları, bugün bazı yerlerde inek etinin dana eti, koyun eti kuzu eti diye satıldığını iddia etti.

Et ithalatının gündeme gelmesiyle bazı kasaplarda et fiyatlarının 2 gün önce düşmeye başladığını savunan Naimoğulları, bunun “kasapların niyetini ortaya” koyduğunu kaydetti.

Canlı hayvan satış fiyatına kilo başı 2 TL zam ile 30 TL olduğunu belirten Naimoğulları, canlı hayvan fiyatlarının iki TL arttırılmasına karşı bazı yerlerde et fiyatının 30 TL arttırıldığını söyledi.

Bir kasapta 70 TL satılan etin başka bir kasapta 120 TL satılmasının yanlış olduğunu ifade eden Naimoğulları, “Serbest piyasayı bahane ederek halkı sömürmek doğru bir anlayış değildir” dedi.

Et fiyatlarında bir dengeleyici unsur oluşturmak maksadıyla Bakan’a, “Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Toprak Ürünleri Kurumu” tarafından çalıştırılacak büyük yerleşim yerlerine Et Tanzim Satış Noktaları kurulmasını önerdiklerini kaydeden Naimoğulları, bunun etin kimler tarafından yüksek karla satıldığını da ortaya koyacağını söyledi.

Naimoğulları, “Et ithalatının önünü açmaya çalışanlar da belli başlı bazı kasaplardır” dedi. Naimoğulları, et fiyatlarındaki dengesizlik ortadan kaldırılmadan, et tanzim satış noktaları kurulmadan, protokol yapılmadan et ithaline kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Güney’den Kuzey’e et kaçakçılığı konusunda da değinen Naimoğulları, “et kaçakçılarının sınırda tutuklanması yerine etlerin nereye götürüldüğünü görmek için niye takip edilmediklerinin açıklanmasını” istediklerini söyledi.