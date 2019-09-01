“Etrafa zehir yayılıyor”

Alsancak Milos Sokak sakinleri, Kıb-Tek tarafından bölgedeki trafonun etrafına konulan direklerin zehir saçtığını belirtiyor

Alsancak Milos Sokak sakinleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından bölgedeki trafonun etrafına konulan direklerden rahatsız.

Mahalleli, direklerin çevreye Solingo Zehiri yaydığını savunuyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş, mahallelinin sokağa çıkmaktan korkar olduğunu aktardı. Durumu defa defa yetkililere bildirdiklerinin altını çizen vatandaş, Alsancak Belediyesi’nin de girişimlerde bulunduğunu ancak bir sonuç alınamadığını kaydetti.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaş yetkililerin biran önce önlem alması gerektiğinin altını çizdi.