 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
3 0
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
27 0
 
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
11 0
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
33 0
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
54 0
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
272 0
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
5 0
banner82

“Etrafa zehir yayılıyor”

banner27

Alsancak Milos Sokak sakinleri, Kıb-Tek tarafından bölgedeki trafonun etrafına konulan direklerin zehir saçtığını belirtiyor

“Etrafa zehir yayılıyor”
banner267

Alsancak Milos Sokak sakinleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından bölgedeki trafonun etrafına konulan direklerden rahatsız.

Mahalleli, direklerin çevreye Solingo Zehiri yaydığını savunuyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş, mahallelinin sokağa çıkmaktan korkar olduğunu aktardı. Durumu defa defa yetkililere bildirdiklerinin altını çizen vatandaş, Alsancak Belediyesi’nin de girişimlerde bulunduğunu ancak bir sonuç alınamadığını kaydetti.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaş yetkililerin biran önce önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.