"Etik ve yasal çerçevede yayıncılık için YYK'nın misyonu önemli"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, ülkede yayıncılığın etik kurallar ve yasalar çerçevesinde yapılabilmesi için kurulun çok önemli bir misyonu olduğunu vurgula

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK), ülkede yayıncılığın etik kurallar ve yasalar çerçevesinde yapılabilmesi için çok önemli bir misyonu bulunduğunu; aynı zamanda dürüstlük, doğruluk ve yasalara uygun hareket kültürünün yerleşmesine de katkısı olduğunu belirtti.

Uluçay, yeni atanan YYK üyelerini kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde ilk sözü alan YYK Başkanı Olgun Üstün, kurulun yeni üyeleriyle yaptıkları ziyaret vesilesiyle YYK’nın çalışmaları ve sorunlarını da anlatma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Üstün, kurul çalışmaları çerçevesinde yapmayı düşündükleri yeni teknolojik projelerden bahsederek, bu projeler sonrası daha çağdaş ve daha hızlı çalışma imkanı bulacaklarını ifade etti.

Konuşmasında Avrupa Birliği normlarına uygun unsurları içeren kamu ve özel radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili yeni yasa tasarısı konusundaki beklentilerini de dile getiren Üstün, dış temsiliyet konusundaki girişimler hakkında da bilgiler verdi.

ULUÇAY: “ETİK VE YASAL ÇERÇEVEDE YAYINCILIK İÇİN YYK’NIN MİZYONU ÇOK ÖNEMLİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, YYK’nın çok önemli bir görevi özveriyle yerine getirmekte olduğuna dikkati çekerek, YYK’nın ihtiyaç duyduğu yasalar konusunda her zaman Meclis olarak hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Uluçay, ülkede yayıncılığın etik kurallar ve yasalar çerçevesinde yapılabilmesi için kurulun çok önemli bir misyonu olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda dürüstlük, doğruluk ve yasalara uygun hareket kültürünün yerleşmesine de katkısı olduğunu belirtti.

Başkan Uluçay, YYK’nın yurtdışı temsiliyeti ve üyelik girişimiyle ilgili Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Parlamentosu’nda görev yapan milletvekillerinin, önümüzdeki süreçte temas ve girişimler yapacağını da ifade etti.