TAK, Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzaladı. Gazeteciler Birliği Başkanı Özuslu “Etik konularda çok ciddi sıkıntılar var” derken, TAK Müdürü Gürdallı, TAK’ın belirlenen ilkelere zaten uyduğunu vurguladı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzaladı.

Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’na TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu imza attı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzalamasının ardından açıklamada bulundu. Gürdallı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın halehazırda belirlenen ilkelere zaten uyduğunu, ancak, Kıbrıs Türk basınının en önemli unsurlarından biri olarak, bugüne dek Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzalamamasının bir eksiklik olduğunu, atılan imza ile bu eksikliğin giderildiğini vurguladı. Gürdallı, sorumlu gazetecilik yapma anlamında tüm dünyada “medya etiği’ konusunun ve bu yöndeki düzenlemelerin büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını ve KKTC’de de bu görevi yürüten Medya Etik Kurulu’nun desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Gürdallı, “atılan imzanın ardından Türk Ajansı Kıbrıs ile Medya Etik Kurulu arasındaki işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini” ifade etti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu da konuşmasında “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak ve Medya Etik Kurulu’nun bir parçası olan örgütümüz adına, TAK gibi basınımızın büyük kısmına haber sağlayan kurumumuzun geç de olsa deklarasyona imza koymasından mutluluk duyduk. TAK büyük oranda ‘Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne uyuyor olsa da böyle bir deklarasyonda imzası olmaması kabul edilemezdi.” dedi. Özuslu, “Etik konularda çok ciddi sıkıntılar var, Medya Etik Kurulu’nun önünde bir sürü sorun var. Gerek kriminal olaylar, mahkeme haberleri, gerek siyasi manipülasyonlar, gerek Kıbrıs Türk ve Rum medyası arasındaki haber alışverişinde çok daha dikkatli olmamız gerekir. Daha etik, kurallara uygun yayıncılık yapmamız, Kıbrıs Türk Basını’nın, yani bizim mesleğimizin çok daha seviyeli olması, toplumda gazetecilik mesleğinin saygınlığını da artıracak diye düşünüyorum. Hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın da, TAK’ın Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bekir Azgın, “Güvenilirlik bu tür çabalarla elde edilir. Okur gazeteciye ne denli güvenirse bu iş o kadar daha iyi olur. Bu işbirliğinin yararlı olacağına gönülden inanıyoruz.” dedi.

Medya Etik Kurulu üyesi ve TAK Yönetim Kurulu üyesi Perihan Aziz de “TAK zaten bir okul, gazetecilik meslek ilkelerini uyguluyor. Ancak bunun teyit edilmesi, TAK’ın buna öncülük etmesi medyamıza bir zenginlik katacaktır. Daha ilkeli yayına hizmet edecektir.” şeklinde konuştu.

Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’na imza koyan örgütler ve basın-yayın kuruluşları, ülkede yayıncılık alanında etik kodlara uyulması konusunda aktif çaba sarf etmek üzere oluşturulan ‘Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına katkı koyacaklarını ve kurulun alacağı kararlara uyacaklarını taahhüt ve kabul etmektedir.

Medya Etik Kurulu tarafından oluşturulan 30 maddelik ‘Gazetecilik Meslek İlkeleri’ arasına ‘gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak’ ‘demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapmamak’, ‘masumiyet karinesine saygılı olmak, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmak’, ‘Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlamamak’, ‘Şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapmamak’, ‘gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymak’ gibi maddeler bulunuyor.