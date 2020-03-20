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Et ithaline izin

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Hükümet, et ithaline izin verdi; hayvan üreticileri bu karara tepki gösterdi

Et ithaline izin

Bakanlar Kurulu aldığı karar ile ithal ete izin verdi. Bakanlar Kurulu ithal et getirme yetkisini, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’na verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkemizin içinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullar çerçevesinde, turizm ve eğitim sektörünün durumu  da değerlendirilerek,   arz talep dengesini  bozmayacak bir ortam hedeflendiği belirtildi.
Öte yandan Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği, bakanlar Kurulu’nun Tarım bakanlığına et ithali izni vermesini eleştirerek, “Öngörüden yoksun ne yaptığını bilmeyen bakanlar kurulu ve Tarım Bakanı bu ortamda ithal ete izin vererek neyi hedeflediklerini anlamış değiliz” dedi.
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkede her yerin kapatıldığını, otellerde, restorantlarda ve okullarda insan kalmadığını, evine kapatılmış halkın ekonomik ve psikolojik olarak çöküntü içinde olduğu bu durumda bakanlar kurulunun almış olduğu kararın tamamen becerisizlik olduğunu savundu. Belirsizlik içinde olan hayvancılara karşı yapılan bu hareketin düpedüz bir terbiyesizlik olduğunu ileri süren Naimoğulları, “Bir yandan canlı hayvan satışının durma noktasına geldiği, öte yandan birçok kasabın dükkanında satamayıp elinde kaldığı etler ortadayken sizler hangi mantığa göre canıyla uğraşan üreticiyi stres altına sokarak mağdur ediyorsunuz” dedi.
Naimoğulları açıklamasına şöyle devam etti;
“Anlaşılan odur ki Covid-19 salgını sizleri öyle bir etkilemiş ki ne yaptığınızı bilmemektesiniz. Bizim önerimiz sizlerin acilen piskolojik destek almanızdır. Bu süreçte malıyla ve canıyla uğraşan, üreten insanlara sizin verecek desteğiniz kalmamıştır. Allah yardımcımız olsun”

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