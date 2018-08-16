“Eşsiz katkılarınızı şükranla anıyoruz”

KKTC’ye resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ilk durağı Liderimiz Dr. Küçük’ün kabri oldu. Yıldırım, “Eşsiz katkılarınızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz” dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs Türkünün özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Anıt Tepedeki törende Binali Yıldırım, Dr. Küçük’ün kabrine çelenk koydu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından anıt özel defterini imzaladı.

Yıldırım, defterde şunları ifade etti:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Kahraman Kıbrıs Türk Halkının dirayetli ve özverili önderliğinizde sürdürdüğü şanlı mücadelenin eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne TBMM başkanı olarak gerçekleştirdiğim ilk ziyaret vesilesiyle huzurunuzdayım.

Bu mücadele sizin ve ebediyete intikal etmiş tüm dava arkadaşlarınızın eşsiz katkılarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve ahdi sorumluluklarının bilinciyle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da KKTC ve Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir

Ruhunuz şad olsun.”

Öte yandan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrinin inşası devam ettiğinden Denktaş için anma töreni Şehitler Anıtında yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC’deki temasları çerçevesinde Boğaz Şehitliği’ni de ziyaret etti.

Boğaz Şehitliği’ni ziyaretinde ilk olarak anıta çelenk koyan Yıldırım, bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı.

Tören, şehitlik hakkında bilgi verilmesi, Şehitliğin gezilmesi ve Din İşleri Müşaviri Erdoğan Eken tarafından şehitlerin ruhuna dua okunması ile sona erdi.

Yıldırım, anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kahraman Kıbrıs Türk halkını yıllar süren esaretten kurtarmak, özgürlük ve esenliğe kavuşturmak uğruna, bir an bile tereddüt etmeden canlarınızı feda ederek kutsal şehadet mertebesine ulaştınız.

Eşsiz kahramanlıklarınız, Yüce Türk ulusunun şanlı tarihindeki müstesna yerini daima muhafaza edecektir.

Kıbrıs Türk’ünün varlık ve bağımsızlık savaşı için gösterdiğiniz fedakarlık daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır.

Bu duygularla, Kıbrıs Türk mücahit kardeşlerimize ve onlarla tek yürek olarak kahramanca çarpışan Türk askerlerine Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Ruhunuz şad olsun.”