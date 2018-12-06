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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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“Eşsiz bir merkez”

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YDÜ’deki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden TC Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Fatsa, müzeye hayran kaldı

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“Eşsiz bir merkez”
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Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesi Kıbrıs Araba Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Fatsa tarafından ziyaret edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi görevlileri tarafından karşılanan Harun Fatsa'ya müze ve eserler hakkında bilgiler verildi.

Harun Fatsa ziyaret sırasında, müzeye hayran kaldığını ifade ederek böyleisne güzel bir müzeyi yarattığı için Yakın Doğu Üniversitesini tebrik etti.

Fatsa şunları söyledi; “Böylesi bir müzenin varlığını öğrendikten sonra yerinde ziyaret etmek istedim. Müzeye hayran kaldım. Gerçekten güzel bir eser olmuş, birçok farklı sanatçının eserlerini görme fırsatı buldum. Türki Cumhuriyetleri sanatçılarının eserlerini bir arada görme şansımız oldu. Emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Yakın Doğu Üniversitesini böylesi birbirinden eşsiz sanat eserlerini bizlerle buluşturduğu için de kutluyorum.”

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