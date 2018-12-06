“Eşsiz bir merkez”

YDÜ’deki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden TC Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Fatsa, müzeye hayran kaldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesi Kıbrıs Araba Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Fatsa tarafından ziyaret edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi görevlileri tarafından karşılanan Harun Fatsa'ya müze ve eserler hakkında bilgiler verildi.

Harun Fatsa ziyaret sırasında, müzeye hayran kaldığını ifade ederek böyleisne güzel bir müzeyi yarattığı için Yakın Doğu Üniversitesini tebrik etti.

Fatsa şunları söyledi; “Böylesi bir müzenin varlığını öğrendikten sonra yerinde ziyaret etmek istedim. Müzeye hayran kaldım. Gerçekten güzel bir eser olmuş, birçok farklı sanatçının eserlerini görme fırsatı buldum. Türki Cumhuriyetleri sanatçılarının eserlerini bir arada görme şansımız oldu. Emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Yakın Doğu Üniversitesini böylesi birbirinden eşsiz sanat eserlerini bizlerle buluşturduğu için de kutluyorum.”