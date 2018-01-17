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Eşref Bitlis İlkokulu’ndan anlamlı ziyaret

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Eşref Bitlis İlkokulu öğrencileri, HALKIN SESİ’ni ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti

Eşref Bitlis İlkokulu’ndan anlamlı ziyaret
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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Paşaköy’de eğitim veren Eşref Bitlis İlkokulu dün Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle gazetemize ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundular.

Beş öğretmen ve yaklaşık 80 öğrencinin katıldığı ziyarette gazetemizde incelemelerde yapan öğrenciler Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ten, Dr. Küçük’ün yaşamı ve HALKIN SESİ’nin hazırlanışıyla ilgili bilgiler aldılar.

İki grup halinde yapılan ziyarette öğrenciler daha sonra Dr. Küçük Müzesi’ni de ziyaret ederek müzeyi gezdiler.

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