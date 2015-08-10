Espen Barth Eide, Bölgede küçük ama aktif oyuncu olmak için mükemmel bir konuma geleceksiniz'

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, “Kıbrıs sorunu çözüldükten ve Türkiye ile ilişkiler normalleştikten sonra bu çok önemli bölgede küçük...

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, “Kıbrıs sorunu çözüldükten ve Türkiye ile ilişkiler normalleştikten sonra bu çok önemli bölgede küçük ama aktif oyuncu olmak için mükemmel bir konuma geleceksiniz” dedi.

Politis “Oyuncu Olabilirsiniz” başlığıyla aktardığı haberinde, Eide’nin Perşembe günü MyCy isimli çok dilli internet radyosuna verdiği mülakata yer verdi.

Bertan Cemal’in sorularını cevaplayan Eide, habere göre müzakereciler dışında Ada’da yaptığı çeşitli temasları da değerlendirdi. “Çözüm çabalarına eleştirel yaklaşan kişilerle görüşmelerimden sonra aynı kişilerin bugünkü prosedürde ümit olabileceğini teslim ettiklerini” söyleyen Eide bunu çok olumlu bulduğunu anlattı.

Eide, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında, Yunanistan ve Türkiye ile ilişkileri dışında, bölgede izole edilmişlik hissi olduğu izlenimi edindiğine dikkat çekerek, bölgede tarihi bir gelişmeye şahit olunduğunu söyledi. Eide, II. Dünya Savaşı’ndan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesinden sonra devletler sisteminin yıkıldığını, bunun Orta Doğu’nun alışılagelmiş sorunları olmadığını kaydetti.

Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında her zaman, uluslararası merkezlerin komplo kurduğu duygusu bulunduğunu belirten Eide, kendisi de küçük bir ülkeden geldiği için böyle küçük bir ülkenin süper güçler yanında ne yapabileceği kaygılarını çok iyi anladığını anlattı.

Rum yönetiminin gerek Avrupa’da uyguladığı dış politika, gerek Arap dünyası ve İsrail ile ilişkilerine dikkat çekerek, “Öyle olsanız bile küçük hissetmenize gerek yok. Çözümden ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinden sonra bu çok önemli bölgede küçük ama aktif oyuncu olmak için mükemmel bir konuma geleceksiniz” ifadesini kullandı.