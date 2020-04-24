Esnaftan haksız rekabet isyanı

Koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerini kapatan küçük ölçekli esnaflar, Lefkoşa bölgesinde ayni tarzda işletmelere online satış izni verilmesine karşın kendilerine izin verilmediğini dile getirerek haksız rekabete isyan ettiler

Halkın Sesi Özel

Dünyayı hem sağlık hem de ekonomik yönden sallayan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini her geçen gün göstermekte.

Ülkemizde yaklaşık 45 gündür koronavirüs salgını nedeniyle kamu ve özel sektörde birçok işletme kapalı olması nedeniyle küçük esnaflar zor günler yaşıyor.

Uzun süredir çalışmayan esnaf işyerlerinin kiralarını ödeyemez duruma gelirken, online satış yapma konusunda yaptığı girişimlerden olumsuz cevap alması nedeniyle isyan ediyor.

Bize ulaşan bazı Mağusalı esnaflar kendilerinin butik ve benzeri küçük işletmeler olduğunu bu nedenle müşterilerine online satış yapmak için izin almaya çalıştıklarını ancak olumsuz cevap aldıklarını aktardılar. Ancak Lefkoşa bölgesinde bazı işletmelerin online satış yapabildiklerini gördüklerini belirten esnaf vatandaşlarımız bu haksız rekabete isyan ettiler.

Kendilerinin gerek Kaymakamlık gerekse İçişleri Bakanlığı’na yaptıkları online satış başvurularına olumsuz cevap verilmesine karşın, Lefkoşa’da birçok işletmenin online satış izni alabildiğini öğrendiklerini dile getiren Mağusalı esnaflar, “Zaten satış yapamıyoruz, bu yetmezmiş gibi açmadığımız dükkanın kirasını da ödüyoruz. Bu da yetmezmiş gibi online satış izni verilen işletmeler nedeniyle de müşterilerimizi kaybediyoruz” diyerek tepkilerini paylaştılar.