“Esnaf rahatlatılacak”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 15 Haziran’da açıklanacak “Toplumsal Dayanışma İkinci Paketi”nde esnafın da desteklendiğini belirtti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 15 Haziran’da açıklanacak “Toplumsal Dayanışma İkinci Paketi”nde esnafın da desteklendiğini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel bugün Girne çarşı esnafını kabul etti, sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette Girne çarşı esnafı adına konuşan Erhan Donatmış, zor günler geçiren esnaf için 12 ay faizsiz kredi verilmesini talep etti.

Dövizin yükselmesiyle birlikte dükkan kiralarının da arttığına dikkat çeken Donatmış, kira masraflarını karşılayamaz duruma geldiklerini söyledi ve bu konuda eylem yapma düşüncesinde olduklarını belirtti.

Döviz kurunun sabitlenmesi ya da kiraların sterlinden TL’ye çevrilmesini isteyen Donatmış, sigorta yatırımları konusunda ise işçilerin yatırımlarının adil olmasını talep etti. Esnaf temsilcileri, Girne çarşısının tanıtımının etkin şekilde yapılması gerektiğini de kaydetti.

ÜSTEL: “İKİNCİ PAKETTE ESNAF RAHATLATILACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise, 15 Haziran’da Toplumsal Dayanışma İkinci Paketi’nin açıklanacağını ve bu pakette esnafın da destekleneceğini söyledi.

Esnafı rahatlatacak önlemler için çalışmaların devam ettiğini belirten Üstel, bankaların esnafa düşük faizli kredi verebilmesine yönelik hazırlıklar yapıldığını bildirdi.

Düşük faizli, taksit ödemeli ve uzun vadeli krediler verilebilmesi için yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini dile getiren Ünal Üstel, bu çalışmaların da 15 Haziran’da açıklanacak pakette yer alacağını vurguladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı kontrol ve yetkisinde olan işyerlerinde nisan ve mayıs aylarına yönelik kiraların ertelenmesi yönünde karar aldıklarını hatırlatan Üstel, bu ertelemeye haziran ayını da katabilmek için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Darboğazın birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğini belirten Üstel, “Hedefimiz, içinde bulunduğumuz bu zor süreçte, almış olduğumuz bu kararların, turizm sektörüne bir nefes olabilmesidir” dedi.

Üstel, “Bu zor dönemi paydaşlarımızla birlikte atlatacağız. KKTC turizminin, küresel salgın sonrasında en kısa süre içerisinde canlılığına yeniden kavuşacağına inanıyorum” diye konuştu.