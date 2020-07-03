Esnaf isyan etti, Girne’den Lefkoşa’ya yürüdü

Birleşik Eylem Komitesi “Hükümet yüzünü bize dön” sloganıyla başlattığı eylemler kapsamında bugün sabah Girne’den Lefkoşa’ya yürüdü

Başbakanlık önünde çadır kuran, hükümeti ve ikinci ekonomik paketi protesto etmek, taleplerini dile getirmek üzere yürüyüş eylemi başlatan Birleşik Eylem Komitesi üyeleri, dün Girne’den Lefkoşa'ya yürüdü.

Yaklaşık 25 kilometrelik yolu yürüyen esnaf, zanaatlar ve sektör temsilcilerinden oluşan komite üyeleri, akşamüzeri Başbakanlık önüne vardı.

Bir süre önce “Hükümet Yüzünü Bize Dön” sloganıyla kurulan, pandemi dönemindeki kapanma nedeniyle yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çeken komite, ülke kaynaklarının eşit ve adil paylaşımını, ekonomik paket hazırlanırken bu esasların dikkate almasını talep ediyor.

Birleşik Eylem Komitesi’nin “Hükümet yüzünü bize dön” sloganıyla başlattığı eylemler kapsamında gerçekleşecek yürüyüş, dün sabah 07.30 sıralarında Mete Adanır 20 Temmuz Stadyumu, Girne Gençlik Merkezi önünden başladı.

Burada toplanan yürüyüşçüler, “Hükümet yüzünü bize dönecek” sloganları eşliğinde ellerinde siyah bayraklarla, Ziya Rızkı Caddesi ve Ecevit Caddeleri boyunca yürüyerek, Girne Belediyesi yeni hizmet binası önüne geldi.

Birleşik Eylem Komitesi adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, hükümetin ikinci ekonomik paketi sivil toplum örgütlerini, halkı ve meslek örgütlerini dikkate almadan hayata geçirdiğini savundu. Kanber, hükümetin hazırladığı bu paketin topluma fayda sağlamadığını söyledi.

Sivil toplum ve meslek örgütleri olarak kararlara doğrudan katılım talep ettiklerini vurgulayan Kanber, işyerlerinin kapandığını, çalışanların işten çıkarıldığını, kapıların kontrolsüzce açıldığını, yeni vaka görülmeye başlandığını, kaygılarının doğru olduğunu kaydetti.

Olanakların, esnafa zanaatkara, üreticiye eşit dağıtılması gerekirken hükümetin daha çok zümrelerin baskına karşılık verdiğini, onlara fayda sağladığını savunan Kanber, “Bu, esnafın hakkını, hukuka aramaya yönelik bir demokrasi yürüyüşüdür” dedi.

Daha sonra eylemciler, Girne Belediyesi yeni hizmet binası önünden Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçti.

Esnaf, zanaatkar ve sektör temsilcilerinin Lefkoşa’ya yürüyüşünde sektörleri temsilen araçlar da yer aldı.

Esnaf da saat 16.00’da kepenk indirdi. 17.30’da Başbakanlık ışıklarında olundu. Esnaf, zanaatkarlar ve sektör temsilcilerinin oluşturduğu Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den başlattıkları yürüyüşü saat 17.30 sıralarında Başbakanlık önünde tamamladı. Bu arada bir eylemci Başbakanlık önünde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde pankartlar açarak siyah bayraklar astı; ardından Başbakan Tatar’la yarım saatlik görüşme yaptı.

Yürüyüşlerini saat 17.30’da Başbakanlık önünde tamamlayan Birleşik Eylem Komitesi, burada pankartlar açarak, çadır kurdu ve siyah bayraklar astı.

Eylemciler, düdük çalıp alkış tutarak, Cem Karaca’nın tamirci çırağı şarkısını çaldı.

Bu arada KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, KTEZO Genel Koordinatörü ve beraberindeki sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet Başbakanlık’a davet edildi.

Heyetin Başbakan Ersin Tatar ve bürokratlarıyla yaptığı görüşme yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalar yapıldı.

Başbakanlık önüne gelen Komiteden bir heyeti kabulünden sonra açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, ellerindeki imkanlar ölçüsünde diyalog ve iletişimle her zaman en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle tüm KKTC ekonomisinin büyük bir sıkıntı geçirdiğine işaret eden Başbakan Tatar, genel anlamda hükümetin bu işi iyi yönettiğini ve şu anda normalleşme sürecinin başladığını, normalleşince de ekonomik hayatın eski noktaya geleceğini düşündüğünü dile getirdi.

Heyetle görüştüklerini, bazı konularda tekrar bir değerlendirme yapacaklarını ifade eden Başbakan Tatar, küçük esnafa sevgi ve saygılarını ilettiklerini, her zaman halkın içinde esnafın yanında, esnafın sıkıntılarını dinleyerek ellerindeki imkanlara göre bir takım açılımlar yaparak, katkı ve yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise, esnafın elektrik parasını, KDV’sini, vergisini, kirasını, sigortasını ödeyemediğini, cebinde harçlığı kalmadığını vurguladı. Tulga, üreten ve çalışan herkesin sorunun aynı olduğunu, sorunlar çözümlenene kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de, dünkü eylemde çok yorulduklarını, ancak yorulmadan mücadelenin mümkün olamayacağını ifade ederek, kendilerinin haklarını istediklerini, lobicilik yapmadıklarını, ancak lobicilik yapanlar kadar da değer görmediklerini söyledi.

4 aydır dar gelirli, küçük esnaf ve üreticiye katkı koyulmadığını savunan Kanber, Başbakan’la yaptıkları görüşmeden hiçbir şey çıkmadığını, Başbakan Tatar’ın kendileriyle görüşüp esnafın sorunlarını dinlediğini, çalışma grubuyla çalışmaların sürdürüleceğini söylediğini aktardı.

Kanber, “Kalıcı sonuca varılana kadar mücadelemiz sürecek, çalışanlara, her kayıtlı esnafa bin beş yüz TL ve 2 bin TL destek verilmeli” dedi.