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Eski süt fabrikası Yeniboğaziçi Gençlik Merkezi olacak

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Yeniboğaziçi Belediyesi , yıllardır atıl durumda olan eski süt fabrikası binasını Gençlik Merkezine dönüştürüyor

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Eski süt fabrikası Yeniboğaziçi Gençlik Merkezi olacak
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Yeniboğaziçi’ndeki eski süt fabrikası Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeniboğaziçi Belediyesi’ne devredildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi , yıllardır atıl durumda olan binayı Gençlik Merkezine dönüştürüyor. Yeniboğaziçi Belediyesi, belediyenin kullanımına verilen atıl durumdaki eski süt fabrikasını, Gençlik Merkezine dönüştürmek için çalışmalara başlıyor.
Yeniboğaziçi Belediyesi’nin yaptığı girişimler sonucunda belediyenin kullanımına verilen Yeniboğaziçi Kasabasında merkezi konumundaki eski binanın, ilk etapta Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından içinde ve dışında bulunan tüm hurdaları 11/04/2019 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’de olduğu durumda açık artırma ve peşin para usulü ile satışları yaptı.

Daha sonra eski bina yıkılarak , DAÜ Mimarlık Bölümü ve Gençlik Dairesi ile işbirliği yapılarak gençlerimizin çeşitli aktivitelerinin yapılacağı bir merkeze dönüştürülecek. 
Projenin tamamlanması ile de , Yeniboğaziçi Gençlik Merkezi (YEGEM) olarak gençlerimizin hizmetine sunulacak.

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