banner255
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
17 0
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
7 0
 
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
6 0
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 0
14 0
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
45 0
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
37 0
banner82

Eski günler yad edildi

banner27

Ülkemizin tanınmış ve sevilen ailelerinden Birgen ve İkidereli aileleri geçtiğimiz akşam keyifli saatler yaşadılar.

banner262
Eski günler yad edildi
banner267

Hayatını İstanbul’da sürdüren Birgen ailesinin oğlu Yurdakul Birgen, geçtiğimiz gün adamıza gelerek ailesini toplayarak güzel bir kebap partisi düzenledi. Eski günlerin yad edildiği gecede ailelerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.


banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.