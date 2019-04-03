Eski günler yad edildi

Hayatını İstanbul’da sürdüren Birgen ailesinin oğlu Yurdakul Birgen, geçtiğimiz gün adamıza gelerek ailesini toplayarak güzel bir kebap partisi düzenledi. Eski günlerin yad edildiği gecede ailelerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.
Ülkemizin tanınmış ve sevilen ailelerinden Birgen ve İkidereli aileleri geçtiğimiz akşam keyifli saatler yaşadılar.
Hayatını İstanbul’da sürdüren Birgen ailesinin oğlu Yurdakul Birgen, geçtiğimiz gün adamıza gelerek ailesini toplayarak güzel bir kebap partisi düzenledi. Eski günlerin yad edildiği gecede ailelerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.