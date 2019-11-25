Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli oldu

"Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür mevkiine, daha önce de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevinden müşavir olan Emine Pilli atandı."