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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli oldu

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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli oldu

 "Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür mevkiine, daha önce  de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevinden müşavir olan  Emine Pilli atandı."

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